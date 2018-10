25 ottobre 2018- 12:19 Piaggio: Fast Forward con Vitra a Orgatec di Colonia (2)

(AdnKronos) - In vista di Orgatec, Pff e Vitra hanno quindi lavorato assieme per identificare i principali bisogni dei nuovi ambienti di lavoro, sfruttando la funzionalità di Gita al servizio delle persone anche indoor, attraverso cinque nuovi accessori, appositamente sviluppati per la mobilità negli uffici del futuro: Concierge, una soluzione di mobile carrier che consente di archiviare e organizzare i materiali e averli sempre a disposizione; Digital Nomad, un supporto per il trasporto di materiali di lavoro, presentazioni, connessioni, per trasformare ogni angolo di ufficio in una sala riunioni; Catering Trolley, per avere sempre a disposizione in questo caso alimenti e bevande, ma facilmente adattabile a qualsiasi tipo di servizio; Project Basket, per la raccolta di diversi materiali e forniture da ufficio, che può raggiungere i lavoratori in ogni luogo e Powerbrick, un dispositivo sempre pronto per la ricarica di qualsiasi device elettronico, in qualsiasi situazione.La mobilità efficiente handsfree è la principale missione di Gita, in qualsiasi ambiente si trovi, dalle città alle comunità suburbane, dagli uffici alle abitazioni. Gita è un veicolo intelligente, capace di muoversi anche in autonomia, con un payload che può arrivare fino a 20 chilogrammi e una autonomia di 20 chilometri in circuito urbano. Può seguire una persona, mappare l’ambiente che lo circonda e controllare ciò che si muove intorno, spostandosi con facilità anche in spazi chiusi.