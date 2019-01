24 gennaio 2019- 15:57 Piaggio: M5S, con 'quota 100' azienda potrà investire su nuove assunzioni

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - "Come confermato nei giorni scorsi, grazie a quota 100 si potrà consentire la stabilizzazione dei 127 operai degli stabilimenti Piaggio tuttora costretti a lavorare 7 mesi l’anno con un part time verticale. Un’ottima notizia alla quale mi auguro segua l’impegno da parte dell’azienda nell’investire sull’assunzione di nuova forza lavoro, che possa sostituire quei lavoratori che usufruiranno del pensionamento anticipato". Ad affermarlo in una nota è Gloria Vizzini, portavoce del MoVimento 5 Stelle in commissione Lavoro alla Camera, a margine dell’interrogazione parlamentare di oggi a Montecitorio."Grazie alle misure previste da questo Governo infatti - sottolinea-, non solo tante persone potranno andare finalmente in pensione, ma si creeranno, come previsto, nuovi posti di lavoro. Ecco perché auspico che nei prossimi mesi l'azienda si attivi per sfruttare le possibilità concesse da Quota 100, come anche le agevolazioni per le aziende previste dal Reddito di Cittadinanza, per investire sull’assunzione di nuovi lavoratori", conclude la deputata del MoVimento 5 Stelle.