12 dicembre 2018- 15:17 Piaggio: nuovo stabilimento a Boston per robot mobilità urbana

Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Piaggio Fast Forward, società controllata dal gruppo Piaggio e attiva nella ricerca sulla mobilità, amplia la sua presenza a Boston, negli Stati Uniti, con un nuovo stabilimento. Inoltre dalla società di annuncia che tutti i robot Gita saranno progettati, sviluppati e assemblati a Boston. lo stabilimento occuperà un’area di circa mille metri quadrati, destinati all’assemblaggio e alla produzione di Gita. "Questo è un passo fondamentale verso il futuro della mobilità per il gruppo Piaggio. Abbiamo deciso di produrre Gita negli Stati Uniti, e in particolare a Boston, perché è l’epicentro della robotica, e questa è la città in cui abbiamo trovato il terreno più fertile per far crescere le nostre innovative idee", ha dichiarato Michele Colaninno, Presidente di Piaggio Fast Forward. "Il nostro obiettivo è creare un prodotto innovativo, un veicolo efficiente e altamente tecnologico, dotato di maggiori funzioni rispetto a un semplice dispositivo di trasporto. Non c'è posto migliore di Boston per trasformare questo progetto in realtà", ha aggiunto.Gita è un robot 'carrier' della tipologia 'Follow Me', in grado di trasportare pesi fino a 20 chilogrammi mentre segue l’operatore umano in ambienti interni ed esterni. Secondo i programmi di Pff, Gita sarà commercializzato a partire da metà 2019.