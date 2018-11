16 novembre 2018- 17:11 Piero Benvenuti nominato commissario Agenzia spaziale

Roma, 16 nov. (AdnKronos) - Commissariata l'Agenzia Spaziale Italiana. Il governo, dopo la revoca dell'incarico all'ex presidente Roberto Battiston, ha oggi nominato commissario straordinario dell'Agenzia Piero Benvenuti, astrofisico dell'Università di Padova ed ex presidente dell'Istituto Nazionale di Astroifisica (Inaf). Il premier Giuseppe Conte, su proposta del ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Marco Bussetti, ha nominato anche come sub commissario l'avvocato Giovani Cinque, esperto di diritto aerospaziale.