1 febbraio 2019- 13:32 Pil: Albanese (Sicindustria), preoccupatissimi per recessione e Governo gioca a gatto e volpe (2)

(AdnKronos) - Parlando poi della recessione tecnica, certificata dall'Istat, Alessandro Albanese spiega: "Ieri ho sentito dire al vicepremier Di Maio e ad altri componenti del governo che 'paghiamo gi errori del passato'. Ma questo governo continua a farli questi errori, e se a dicembre abbiamo avuto questi dati e gennaio andrà ancora peggio. Quando cala la produzione industriale, cala anche l'economia in generale". "Io leggo i dati, sono abituato così. Non mi interessano i comizi . E i dati, che sono dei centri studi accreditati, ci parlano di una recessione tecnica che è il preludio di una recessione, con meno sviluppo. Basta con la propaganda, questo è il problema". "Chi ha votato per la Lega - spiega ancora Albanese - chiedeva altro, ma se i dati ti danno torto, hai l'opportunita di cambiare registro. Invece qua danno sempre la colpa al passato". E parla di una "prospettiva da libro dei sogni, con crescita al 2,2 per cento, mentre ora vedono che è pari allo 0,4 per cento. Un correttivo va posto al più presto, prima che sia troppo tardi". R invita il governo a "smetterla di giocare al gatto e la volpe, anche perché non c'è alcuna distonia nell'esecutivo...".