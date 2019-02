7 febbraio 2019- 13:21 Pil: Bernini, impediremo a governo di chiudere Italia

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "Dopo aver portato il Paese in recessione, il governo dice che il 2019 sarà un anno bellissimo. Si tratta di una barzelletta. Dunque mentono sapendo di mentire, perché l'economia non cresce più e lo spread, che è tornato oggi altissimo, mette sempre più a rischio i risparmi degli italiani". Lo ha detto Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Fi."I segni meno non sono soltanto numeri - ha proseguito - sono perdite secche nelle tasche, nei portafogli e nei risparmi degli italiani. E sono l'effetto di una cattiva politica economica di un governo che dice solo no, che vuole bloccare la Tav, lo sviluppo e chiudere i negozi la domenica. Noi gli impediremo di chiudere l'Italia".