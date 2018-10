16 ottobre 2018- 11:16 Pil: Buia, Italia 'maglia nera', manca apporto edilizia

Roma, 16 ott. (AdnKronos) - Alla crescita dell'economia italiana "manca l'insostituibile apporto dell'edilizia e della sua filiera ,collegata con oltre il 90 % dei settori economici del Paese". E' questa, secondo il presidente dell'Ance Gabriele Buia, quello che fa dell'Italia la 'maglia nera' del G7 e dell'Europa."Grazie all'edilizia potremmo crescere dello 0,5% in più ogni anno. Senza lo stallo delle costruzioni, l'economia italiana si darebbe potuta riportare già ai livelli pre-crisi, analogamente agli altri Paesi. Questi dieci anni di ciris hanno invece praticamente fermato un'intera fetta dell'economia italiana, con una contrazione complessiva dei livelli produttivi di oltre 70 miliardi i uero, determinando tra l'altro una forte perdite di competitività e di efficienza per il sistema Paese. Non è ststs, però, solo una crisi di mercato", ha detto Buia.