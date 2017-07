PIL: CALENDA, STIMOLARE INVESTIMENTI, TAGLIO A CUNEO E ALTRE DETASSAZIONI PRODUTTIVITà

15 luglio 2017- 10:14

Roma, 15 lug. (AdnKronos) - Stimolare gli investimenti privati, velocizzare i tempi di esecuzione di quelli pubblici; tagliare il cuneo fiscale e detassare ulteriormente il salario di produttività mentre "un taglio significativo dell'Irpef non è nè prioritario dal punto di vista della crescita né alla nostra portata". Queste le direttrici da perseguire per rafforzare la ripresa e l'occupazione. A indicarle, alla luce delle stime al rialzo del pil diffuse ieri da Bankitalia, è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, in un'intervista a 'Il Sole 24 Ore'. Occorre, afferma Calenda, "innanzitutto coninuare a stimolare gli investimenti privati in tecnologia, ricorca, formazione e internazionalizzazione. Del resto i dati di ieri di Bankitalia indicano chiaramente che la crescita viene da investimenti in innovazione ed export. ma anche velocizzare i tempi di esecuzione degli investimenti pubblici, che hanno un ruolo fondamentale in questo momento storico, riformando il Cipe e mandando a regime il nuovo codice degli appalti; tagliare il cuneo fiscale e detassare ulteriormente il salario di produttività". "Poi - prosegue Calenda- esiste un capitolo sociale altrettanto importante. I dati sulla povertà sono inaccettabili. Va rafforzato il reddito di inclusione".