15 novembre 2018- 12:17 Pil: Cerved, +1,1% nel 2019 e +1% nel 2020 (2)

(AdnKronos) - Tassi di interesse più alti potrebbero anche aumentare nuovamente il numero di Pmi con un rapporto tra oneri finanziari e Mol scarsamente sostenibile, che era dimezzato dopo il 2012, passando da 41 mila (36% del totale) a 20 mila (22%). Un aumento di 100 bp del costo del debito farebbe crescere a 24 mila (26%) il numero di Pmi a rischio; un aumento di 300 bp a 31 mila (34%).Fortunatamente, i livelli del precedente picco del 2012 rimarrebbero lontani, in parte perché il sistema di PMI si è ristrutturato in questi anni ed è più resiliente, in parte perché è fortemente diminuito il numero di Pmi affidate dalle banche. Solo con un incremento di 300 bp e una contemporanea severa caduta dei margini lordi, la quota di PMI con oneri scarsamente sostenibili (36,5%) supererebbe i livelli del 2012.