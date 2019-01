31 gennaio 2019- 12:07 Pil: Codacons, calo peggiore aspettative

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "Non possiamo non esprimere preoccupazione di fronte all’ingresso dell’Italia nella recessione tecnica, una situazione che avrà conseguenze dirette per consumatori e imprese". Ad affermarlo in una nota è il presidente del Codacons, Carlo Rienzi commentando il dato dell'Istat."Il calo del Pil - sottolinea il presidente dell'associazione dei consumatori- è peggiore delle previsioni ed il peggior risultato degli ultimi 5 anni, e deve portare il Governo a correre ai ripari per evitare ripercussioni su industria e imprese. Il rischio concreto, tuttavia, è che scattino le clausole di salvaguardia con il conseguente incremento delle aliquote Iva nel 2020, una circostanza che determinerebbe il colpo di grazia per consumi e commercio, e un danno immenso per le famiglie", conclude Rienzi.