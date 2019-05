31 maggio 2019- 15:08 Pil: Confcommercio, sistema in stagnazione

Roma, 31 mag. (AdnKronos) - "La revisione al ribasso della dinamica del primo quarto è dovuta alla debole dinamica dei servizi e alla prosecuzione di una fase di stallo per i consumi, all’interno dei quali preoccupa il brusco rallentamento congiunturale della spesa dei non residenti (sebbene ancora a +8,1% in termini tendenziali)". E' quanto si legge in una nota dell'Ufficio studi di Confcommercio commentando i dati Istat sul pil."Le prospettive di una chiusura positiva del 2019 non mutano e si conferma una previsione a +0,3%. D’altra parte è evidente, oggi più di qualche mese fa, l’assenza quasi completa di spunti apprezzabili di dinamicità del sistema, entrato, dunque, in una fase di stagnazione che non sembra doversi modificare a breve termine", sottolinea Confcommercio.