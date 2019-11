5 novembre 2019- 11:50 Pil: Confesercenti, confermata crescita zero e situazione incertezza

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - I dati dell'Istat sull'economia italiana "confermano nel complesso la crescita zero" e "ribadiscono la situazione di incertezza, con rischi di estensione del rallentamento industriale anche al settore dei servizi". Così Confesercenti in una nota, nella quale si afferma come "la legge di Bilancio che si sta predisponendo avrebbe, dunque, un compito gravoso: gettare le basi per invertire il canone di una situazione stagnante".Come spiega ancora l'associazione, "è aumentata inoltre, nel terzo trimestre, la quota di imprese che considera rilevante l’insufficienza della domanda come un ostacolo alla produzione. Un aspetto rilevante, che sottolineiamo da mesi, soprattutto con riguardo alla domanda interna proveniente dalle famiglie".Confesercenti auspica "che nel corso del dibattito parlamentare non prevalga la tentazione di disperdere in mille rivoli le poche risorse disponibili, col rischio di non imprimere alla domanda interna quella spinta di cui avremmo bisogno", conclude la nota.