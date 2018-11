21 novembre 2018- 12:58 Pil: Confesercenti, frenata peggiore previsto

Roma, 21 nov. (AdnKronos) - "Le previsioni sull’economia italiana diffuse oggi dall’Istat per il biennio 2018-19, da un lato confermano il forte rallentamento della nostra economia per l’anno in corso, anche al di sotto dell’aggiustamento effettuato dal governo e dal ministro Tria nella recente Nadef, che avevano ridotto l’obiettivo programmatico di 3 decimali, passando all’1,2% dall’1,5% ipotizzato dal precedente governo". E’ quanto si legge in una nota dell’Ufficio economico di Confesercenti."L’ulteriore rallentamento previsto per il 2018 quindi è ancora più deludente, né ci rincuora il piccolo rimbalzo in avanti che si avrebbe nel 2019, pari all’1,3% e comunque sempre inferiore alle previsioni governative. A preoccuparci, in modo particolare, è la forte decelerazione dei consumi che si attestano ad un debolissimo 0,9% dall’1,5% del 2017 - ben 6 decimali in meno - spesa prevista anch’essa in lieve recupero nel prossimo anno. Più positivi, invece, i dati sul fronte della riduzione del tasso di disoccupazione - 7 decimali quest’anno, altri 3 nel 2019 - e il proseguimento della crescita degli occupati (0,9% per ciascun anno)", prosegue Confesercenti. “Se le dinamiche sono quelle segnalate e la nostra economia continua a registrare tassi di crescita tra i più bassi d’Europa - afferma la presidente di Confesercenti Patrizia De Luise - considerare che questa domanda interna rappresenterà il traino della crescita del prodotto nazionale non può che allarmare: senza una ripartenza decisa del mercato interno, il nostro Pil - che per il 60% è fatto proprio di consumi - sarà condannato all’asfissia e alla bassa crescita e non ci sarà nessun rilancio. Chiediamo al Governo di fare di più, serve una scossa forte per tornare a far correre la nostra economia”.