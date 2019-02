1 febbraio 2019- 12:22 Pil: Conte, 'non c'è motivo di perdere fiducia'

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - Rispetto agli ultimi dati del pil, "non c'è motivo per perdere la fiducia. Tutte le misure che abbiamo predisposto per il rilancio del Paese vengono in attuazione adesso e dispiegheranno appieno la loro efficacia soprattutto nel secondo semestre del 2019. Il futuro dell'Italia sarà positivo", perché "abbiamo pensato ad una manovra economica espansiva e siamo pronti per questo scatto". Lo ha ribadito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla Biennale della cooperazione.