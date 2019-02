1 febbraio 2019- 12:31 Pil: Conte, 'serve indicatore dignità sociale'

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - "La crescita non può guardare solo all'incremento del pil. Non ci può essere benessere per i cittadini se concentriamo le strategie di governo solo sul pil. La strategia di un governo responsabile deve essere di una crescita economica", ma "i criteri per valutare il benessere, lo stato di salute della nostra nazione debbono allargarsi anche al bes, ad altri indici di misurazione. Mi batterò perché complessivamente ci sia un indicatore della dignità sociale, come è diffusa, che grado ha raggiunto". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando alla Biennale della cooperazione.