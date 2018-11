2 novembre 2018- 13:46 Pil: Di Maio, assurdo addebitarci la frenata di luglio

Roma, 2 nov. (AdnKronos) - "In questi giorni è assurdo che ci stiano dando la colpa dello stop del Pil di luglio, noi ci siamo insediati il due giugno, anche se avessimo fatto tutti i danni del mondo non saremmo riusciti. Allora diteci anche che M5S e Lega sono responsabili della crisi del '29". Così Luigi Di Maio, in una diretta su Facebook.