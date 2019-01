12 gennaio 2019- 11:41 **Pil: Di Maio,'contro rischio recessione miglior modo aiuto fasce deboli'

Roma, 12 gen. (AdnKronos) - "Non so se sta arrivando nuova crisi, su parla di recessione. Ma il migliore modo per affrontare questo rischio è aiutare le fasce in difficoltà della popolazione e non tagliare dalle fasce deboli della popolazione come è stato fatto in passato". Ad affermarlo è stato il vicepremier Luigi Di Maio, parlando dal palco di Porto Torres per la presentazione del progetto di reddito energetico.