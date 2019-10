31 ottobre 2019- 16:30 Pil: Federdistribuzione, debole e bassa inflazione, Paese in stagnazione

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "I dati diffusi questa mattina dall’Istat confermano un quadro di stagnazione dell’economia italiana". Così in una nota è Claudio Gradara, il presidente di Federdistribuzione. "Nel terzo trimestre dell’anno il pil ha registrato un magro incremento congiunturale dello 0,1% e in termini tendenziali dello 0,3%. Dati che confermano la stasi del Sistema Italia che prosegue ormai dall’inizio del 2018. La debolezza dello scenario economico trova testimonianza anche nell’inflazione che con il +0,3% stimato per il mese di ottobre, in linea con il dato di settembre, raggiunge i livelli più bassi mai toccati da novembre 2016", sottolinea.