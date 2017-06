PIL: GENTILONI, SI RIAFFACCIA CRESCITA MA CRISI HA LASCIATO SEGNI PROFONDI

28 giugno 2017- 18:10

Roma, 28 giu. (AdnKronos) - "La crescita è tornata ad affacciarsi in Italia. L'incremento delle previsioni è positivo. La crescita va incoraggiata e non soffocata. Serve ricucire le fratture che si sono create nel tessuto sociale". Lo ha detto Paolo Gentiloni al congresso della Cisl. Il premier ha sottolineato come l'Italia stia "andando avanti in una crescita lenta ma costante. Ma la crisi ha lasciato segni profondi e provocato crisi di fiducia in istituzioni, partiti anche corpi intermedi". Un rapporto di fiducia che va ricostruito al contrario di chi alimenta la distanza tra cittadini e istituzioni: di questa crisi di fiducia "non mi rallegro, non c'è da rallegrarsi, magari inseguendo lo pseudomito della democrazia diretta affidata alla Rete".