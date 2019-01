31 gennaio 2019- 12:20 Pil: Gribaudo, c'è recessione, distrutti 4 anni di governi Pd

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "Eccolo il boom di Luigi Di Maio: si chiama recessione! A forza di bloccare cantieri, pasticciare le norme sui contratti, togliere soldi agli investimenti per buttarli in assistenzialismo, l’Italia inizia il 2019 con un -0,2% di Pil sulle spalle. In sei mesi questo governo è riuscito a distruggere quattro anni di lavoro del Pd per l’Italia. Imbarazzante il premier Conte che tenta di addossare la colpa ai governi precedenti: l’esecutivo si prenda le sue responsabilità e inizi subito a fare marcia indietro". Così in una nota la vice capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Gribaudo. L’Istat, aggiunge la deputata Dem, "certifica anche il fallimento degli assurdi meccanismi messi in moto dal decreto dignità: la disoccupazione giovanile torna a crescere, aumentano gli inattivi fra i 25 e i 64 anni, diminuiscono i contratti a tempo indeterminato e crescono di nuovo i tempi determinati. Come avevamo avvertito - conclude Chiara Gribaudo - si è messo in moto un terribile turn over precarizzante che toglie fiducia ai lavoratori, specie ai più giovani".