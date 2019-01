29 gennaio 2019- 13:08 Pil: Gros-Pietro, 'da qui a sei mesi possibile anche rimbalzo'

Milano, 29 gen. (AdnKronos) - "Da qui a sei mesi potremmo anche vedere un rimbalzo dell'attività economica. In questo momento c'è un rallentamento del commercio internazionale anche dovuto di episodi di guerra commerciale. È pensabile e sperabile che questi fattori di rallentamento vengano superati". Così il presidente di Intesa Sp, Gian Maria Gros-Pietro, a proposito del rallentamento dell'economia italiana. Il banchiere è per un rilancio degli investimenti in infrastrutture in Europa. "Quello che sarebbe opportuno - dice - è lanciare un grande piano di investimenti infrastrutturali in Europa, che ha una grande eccedenza di bilancia commerciale e di bilancia dei pagamenti. Questo è un fattore di deflazione per il resto del mondo e oltre che per l'Europa, che quindi potrebbe investire una parte delle sue risorse in infrastrutture, visto che ne ha bisogno perché molte sono vecchie". Gros-Pietro interviene anche sulle parole di Mario Draghi, che ieri ha detto che con un debito troppo elevato si perde sovranità. "Il debito, anche per una famiglia, è un elemento che vincola e riduce la libertà d'azione. Quindi - sottolinea - Draghi semplicemente ha detto che tanto debito vuol dire tanta dipendenza dai prestatori".