PIL: IL RAPPORTO NORD EST SBARCA IN EUROPA

30 maggio 2017- 13:01

Venezia, 30 mag. (AdnKronos) - Nuove strategie per riprogettare e rilanciare il “sistema Nord Est”: è questo il tema dell’incontro che si è svolto nella sede di rappresentanza della Regione Veneto a Bruxelles, in occasione della presentazione del Rapporto Nord Est 2017, che per la prima volta approda nella capitale d’Europa.“Presentare i risultati del rapporto a Bruxelles - ha sottolineato il Presidente Peghin ampliando così la platea degli interlocutori del “sistema Nord Est”, rappresenta per la Fondazione e per il nostro territorio un’occasione importante non solo in una logica di internazionalizzazione, ma anche di relazione con le istituzioni che sempre di più hanno peso nella definizione delle politiche regionali”.“Per quanto riguarda la situazione del Nord Est, - prosegue Peghin - dal Rapporto 2017 emerge un territorio che, se da un lato prosegue lungo la via della crescita grazie a imprese leader capaci di proiettarsi a scala internazionale, dall’altro fatica a tenere insieme competitività e coesione sociale. Solo la costruzione di una prospettiva economica e culturale condivisa, che punti su attrattivi e fiducia, potrà quindi rinsaldare il legame tra impresa, crescita e territorio e contribuire al rilancio del Nord Est”.