PIL: LOY, SVILUPPO PER TORNARE SUI LIVELLI CRESCITA EUROPEI

11 maggio 2017- 17:16

Roma, 11 mag. (AdnKronos) - "I dati sulla crescita del nostro Paese contenute nelle previsioni di primavera della Commissione Europa ci dicono che, anche se lentamente, il Paese è ormai uscito dalla lunga crisi, ma confermano, nello stesso tempo, come l’Italia cresca molto meno rispetto alla media europea". Ad affermarlo in una nota è Guglielmo Loy, il segretario confederale della Uil."È evidente che l'aumento del pil -sottolinea- è frutto delle pur timide politiche espansive messe in atto negli ultimi 3 anni con le recenti manovre economiche e, conseguentemente, occorre proseguire sulla strada della 'flessibilità' di Bilancio contrastando, quindi, con forza il ritorno a politiche di austerità che deprimerebbero tutto il sistema economico e produttivo".Come Uil, aggiunge il leader della Uil, "e sono mesi che lo diciamo, sosteniamo che le risorse derivanti da una nuova flessibilità europea ricontrattando i parametri del fiscal compact, dovranno essere investite in un 'Piano pluriennale per lo sviluppo e la crescita'. Occorre ridare potere d’acquisto ai lavoratori e ai pensionati, investire nel settore industriale della ricerca e dell’innovazione e, infine, stanziare risorse per opere pubbliche immediatamente cantierabili".