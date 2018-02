PIL: MASSIAH, POSSIBILE QUALCHE INCERTEZZA NEL 2018 MA CRESCITA è ROBUSTA

9 febbraio 2018- 15:59

Milano, 9 feb. (AdnKronos) - Ubi banca ha realizzato il primo anno di piano "come previsto, confermando i target, in un anno come il 2017 che ha avuto un contesto particolare". Dal 2018, se è vero che le elezioni possono portare "qualche incertezza", il ceo di Ubi banca Victor Massiah non si aspetta grandi rischi perché ritiene "la crescita robusta e anche l'ultimo dato sulla produzione industriale di dicembre lo conferma". In questo momento, "ci troviamo in un contesto forte, ma le probabilità che io attribuisco a una frenata brusca sono molto basse".