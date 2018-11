6 novembre 2018- 15:54 Pil: Messina, almeno +1% in 2019, per Italia nessun scenario 'Armageddon'

Milano, 6 nov. (AdnKronos) - "L'Italia non è in alcun scenario 'Armageddon'", con possibilità di una grave crisi o di un default, "ma si trova in una situazione completamente diversa". Lo ha detto il consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in conference call con gli analisti. "Non vedo alcuna possibilità che il Pil italiano possa crescere sotto l'1% nel 2019". Messina ha riconosciuto che "manca un buon dialogo" fra il governo italiano e la Commissione europea, ma ha ribadito che "i fondamentali del Paese sono solidi e il trend è di crescita".