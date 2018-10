31 ottobre 2018- 10:35 Pil: Messina, fondamentali solidi, ridurre debito e destinare risorse per crescita

Roma, 31 ott. (AdnKronos) - "I fondamentali del Paese sono solidi" ma "indubbiamente c'è un problema di crescita e la crescita va affrontata con gli investimenti". Così il Consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina a margine della giornata mondiale del Risparmio sottolineando la necessità di ridurre il debito."Indubbiamente - sottolinea Messina- lo spread è un indicatore di un elemento che riguarda più la fiducia nel Paese piuttosto che i fondamentali del paese. I fondamentali del Paese sono solidi. Qui oggi si celebra il risparmio che è di 10 trilioni di euro. Più solido di così questo Paese non può essere. Indubbiamente - aggiunge il Ceo di Intesa Sp- c'è un problema di crescita e la crescita va affrontata con investimenti, l'accelerazione dei progetti che sono in corso senza però dimenticare chi è povero in questo paese".