31 ottobre 2018- 10:35 Pil: Messina, fondamentali solidi, ridurre debito e destinare risorse per crescita (2)

(AdnKronos) - Indubbiamente, rileva Messina, "la povertà è una priorità assoluta che deve essere affrontata e risolta. Credo che il progetto più importante che debba essere realizzato è tagliare il debito". Per il Ceo di Intesa Sp, "è indispensabile usare gli immobili pubblici che sono in mano dello Stato per collocarli su dei fondi immobiliari dei cittadini mantenendo la proprietà all'interno del Paese ma valorizzando e usando il risparmio per ridurre il debito". Finché non faremo questo, rileva Messina, "sarà difficile colmare il vero gap dello spread che non è quello finanziario ma quello degli investimenti. Abbiamo 150 miliardi di gap di investimenti rispetto alla Germania: l'unico modo per colmarlo è ridurre il debito e destinare risorse alla crescita".