5 febbraio 2019- 16:23 Pil: Messina, 'imprese italiane pronte a gestire rallentamento'

Milano, 5 feb. (AdnKronos) - "Nonostante un contesto sfidante e un rallentamento previsto, i fondamentali dell'Italia restano solidi. Le società italiane sono più solide, più profittevoli e meglio patrimonializzate rispetto all'inizio della crisi del 2008 e sono ben posizionate per gestire un rallentamento dell'economia domestica". Lo ha detto il consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in conference call con gli analisti. Le società orientate all'export, "ben diversificate per taglia e settore sono diventate delle potenze del commercio internazionale negli ultimi anni", mentre le imprese orientate al mercato domestico "beneficeranno dalla resilienza dei consumi spinti dalle misure fiscali espansive del governo italiano", ha spiegato. In ogni caso le previsioni per il 2019 e il 2020 "potrebbero non sembrare una crescita elevata, ma sono in linea con il trend passato dell'Italia e Intesa Sanpaolo ha sempre raggiunto risultati molto solidi anche in un contesto di bassa crescita".