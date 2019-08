22 agosto 2019- 19:55 Pil: Moody's taglia stime crescita Italia in 2019 e 2020

Milano, 22 ago. (AdnKronos) - Moody's taglia le stime di crescita dell'economia italiana per il 2019 e per il 2020. Per l'anno in corso, la proiezione è di una crescita pari allo 0,2% rispetto al +0,4% atteso a giugno mentre per il 2020 si attende un progresso dello 0,5%, tre decimi in meno delle stime di due mesi fa. E' quanto riporta l'agenzia di rating nell'aggiornamento di agosto Global Macro Outlook 2019-20.