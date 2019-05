21 maggio 2019- 11:05 Pil: Ocse, a zero in 2019, +0,6% in 2020

Roma, 21 mag. (AdnKronos) - Dopo +0,7% nel 2018 il pil nel 2019 dovrebbe registrare una stagnazione quest'anno a zero per poi tornare a crescere nel 2020 a +0,6%. E' quanto emerge dall'Economic Outlook del'Ocse sottolineando che "l'aumento del tasso di risparmio delle famiglie sta frenando i consumi privati mentre la domanda esterna debole e le tensioni nel commerciale globale stanno danneggiando le esportazioni".Il basso livello di fiducia delle imprese e la domanda debole, sottolinea l'organizzazione internazionale con sede a Parigi, "pesano sugli investimenti privati mentre i ritardi nell'esecuzione dei progetti continuano ad ostacolare gli investimenti pubblici".