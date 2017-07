PIL: PADOAN, CONTINUARE LUNGA STRADA PERCORSA FIN QUI

12 luglio 2017- 12:27

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "Bisogna continuare sulla strada percorsa fin qui". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, nel corso del suo intervento all'Abi. "La revisione della spesa in questi anni - sottolinea il ministro - è stata molto profonda e ha consentito di finanziare in modo strutturale le misure espansive". "La riduzione delle tasse ha dato spinta ai consumi e ha sostenuto le imprese che hanno anche beneficiato di incentivi specifici per gli investimenti privati", sottolinea il ministro.