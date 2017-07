PIL: PADOAN, CRESCITA VIA MAESTRA PER RIDURRE DEBITO

12 luglio 2017- 11:50

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "La crescita è la via maestra per ridurre il debito". Lo ha ribadito il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, nel suo intervento all'assemblea dell'Abi, sottolineando il percorso di accelerazione della crescita a partire dal 2014. Anno in cui la struttura economica del Paese era "profondamente ferita dalla doppia recessione".