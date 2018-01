PIL: PWC, IL 59% DEGLI AD ITALIANI FIDUCIOSI IN CRESCITA ECONOMIA (2)

22 gennaio 2018- 20:53

(AdnKronos) - L'ottimismo sul quadro globale, secondo il rapporto, deriva dalla fiducia che i ceo ripongono nelle previsioni della propria azienda. Il 42% degli ad si dichiara “molto fiducioso” nelle prospettive di crescita della propria società per i prossimi 12 mesi, rispetto al 38% del 2017. E gli amministratori delegati italiani sono tra i più fiduciosi sulle prospettive di sviluppo delle aziende: il 90% si dichiara fiducioso o molto fiducioso nella crescita dei propri ricavi nel 2018, rispetto all’86% dell’edizione 2017. Anche guardando ai prossimi tre anni, si registra un maggiore ottimismo, con il 94% dei ceo italiani positivo circa il trend dei propri ricavi, rispetto al 92% del 2017.Nicola Anzivino, partner di PwC, spiega che "le società italiane stanno chiudendo un buon 2017 e i budget 2018 sono tutti a segno positivo, i ceo italiani sono particolarmente ottimisti sulla crescita internazionale delle loro aziende e gli investimenti in innovazione stanno portando i frutti desiderati. Molti stanno finalmente guardando all’estero anche per acquisizioni e dando vita a jv con partner strategici internazionali, oltre a valutare l’opportunità della quotazione in Borsa. Insomma, un contesto favorevole che finalmente premia il manifatturiero italiano e le società di servizi più innovative del nostro Paese”.Negli Stati Uniti la fiducia dei ceo è risalita. Dopo le tensioni legate alle elezioni dello scorso anno, i primi segnali sulla regolamentazione e la riforma fiscale da parte della nuova amministrazione hanno visto crescere dal 39% del 2017 al 52% del 2018 la fiducia nelle prospettive di crescita delle imprese. Nel Regno Unito, invece, con i negoziati per la Brexit in corso, è calata dal 41% al 34% la fiducia a breve termine degli ad.