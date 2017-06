PIL: RENZI, II TRIMESTRE ANDRà MEGLIO DEL PRIMO MA NON BASTA

6 giugno 2017- 15:33

Milano, 6 giu. (AdnKronos) - "Credo che il secondo trimestre andrà meglio del primo, ma ancora non è sufficiente. Non basta". Così il segretario del Pd, Matteo Renzi, intervenendo dal palco dell'assemblea degli industriali del tessile abbigliamento a Milano, riferendosi all'andamento del Pil, sul quale, fa notare, non insistono ancora le misure che sono state assunte con la legge di bilancio 2016, come Industria 4.0.Renzi cita anche il lavoro di semplificazione "che ha portato agli iper-ammortamenti, ai Pir, a quel progetto straordinario per le pmi che possono crescere e diventare grandi. Questo progetto - evidenzia - è sì utile per arrivare ad avere +1,2% di pil, ma io credo che il secondo trimestre andrà meglio del primo. Ma la verità vera è che non basta. Ecco il punto anche politico della stagione che stiamo vivendo: possiamo scegliere se vivere come dei reduci. Io non sono un reduce, a me piace il futuro".