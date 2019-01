31 gennaio 2019- 13:47 Pil: Rosato, 'ecco il cambiamento, da governo solo promesse'

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "Non accadeva da oltre cinque anni. ?Pil negativo per due trimestri consecutivi (-0,2% dati Istat oggi) significa Italia in recessione. ?Di Maio parlava di boom economico, ma da quando sono al governo calano economia, occupati (anche stabili) e fiducia imprese. ?Ecco il cambiamento, incapaci e arroganti. Solo parole e promesse". Lo ha scritto su Facebook il Vice Presidente della Camera, Ettore Rosato.