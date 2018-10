30 ottobre 2018- 12:58 Pil: Rosato, incompetenza si paga subito

Roma, 30 ott. (AdnKronos) - “I numeri sono più forti di qualsiasi chiacchiera. Il Pil in Italia, dopo 3 anni, cala vistosamente. Cala nel terzo trimestre. Questo non ci fa felici, ma chi è al governo non potrà fare finta di niente E non potrà addossare responsabilità a chi c’era prima. Incompetenza e cialtronaggine di Di Maio e Salvini si pagano subito con chiare difficoltà nell’economia. Non è solo un problema di spread. È l’economia reale, quella fatta da posti di lavoro, che si è fermata. Saranno contenti quelli che al governo propongono la decrescita felice, non noi che abbiamo lavorato su sviluppo e occupazione”. Lo scrive su Facebook il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato.