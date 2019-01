14 gennaio 2019- 14:31 Pil: S&P, previsioni crescita Governo ottimistiche

Milano, 14 gen. (AdnKronos) - Le previsioni di crescita dell'Italia per il 2019 del Governo, che stimano un Pil in aumento dell'1%, sono "ottimistiche", secondo S&P, che oggi ha tenuto a Milano la sua annual press conference. Per l'agenzia di rating, il Pil 2019 crescerà dello 0,7%, il Pil del 2020 salirà dello 0,9%. "Un periodo di stagnazione è un rischio per tutta l'Europa", non solo per l'Italia, osserva Sylvain Broyer, chief Emea Economist di S&P.Dopo la caduta della produzione industriale a novembre, "vedremo come andrà la produzione industriale a dicembre: se non ci sarà un rimbalzo potremmo rivedere le stime di crescita". In generale, S&P non si aspetta una recessione per l'Eurozona, ma un periodo di "decelerazione della crescita". In questo scenario, l'Italia 'sottoperformerà' le altre economie europee.