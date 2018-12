19 dicembre 2018- 13:35 Pil: S&P rivede stime al ribasso Italia, in 2019 +0,7%

Milano, 19 dic. (AdnKronos) - S&P taglia le stime di crescita del pil italiano nel 2019 dal +1,1% al +0,7% mentre la previsione per il 2020 è del +0,9%. L'agenzia di rating ha rivisto oggi le stime diffuse alla fine di ottobre, quando ha confermato il rating BBB dell'Italia, nel suo European Corporate Credit Outlook 2019, in cui pronostica un "anno difficile" per le imprese e i mercati al termine dell'era "straordinaria" di stimoli fiscali forniti dalla Bce.