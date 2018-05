3 maggio 2018- 12:28 Pil: Swissquote, Italia torna a crescere anche senza Governo

Milano, 3 mag. (AdnKronos) - "In mancanza di un governo, l'Italia torna a crescere". Lo evidenzia Vincent Mivelaz, analista di Swissquote in un report, nel quale fa presente che "laddove l’economia europea ha perso slancio nel primo trimestre dell’anno a causa dell’acuirsi della guerra commerciale in atto presentando un Pil in flessione (+0,40% sul trimestre e +2,5% sull’anno), l’Italia ha mostrato un’accelerazione di passo. La crescita economica italiana ha raggiunto lo 0,3% nei primi tre mesi dell’anno (+1,4% dato annuale) in linea con il quarto trimestre del 2017 e mantenendo una velocità costante dal terzo trimestre 2013". "Nel mezzo delle trattative per la formazione del nuovo governo (a guida M5S e Lega, secondo le previsioni) la crescita potenziale della terza economia europea potrebbe assestarsi sopra il 2% qualora lo scenario fosse favorevole" spiega l'analista, evidenziando che "con la disoccupazione in calo nel Vecchio Continente dai picchi del 2013 e il supporto di un’accelerazione nei prezzi alla produzione, l’aumento dei salari e il miglioramento della fiducia dei consumatori registrato ad aprile, crediamo che l’economia europea sia sul punto di svoltare decisamente in positivo, considerando anche il fatto che le pressioni commerciali provenienti dagli Stati Uniti potrebbero rivelarsi meno gravi del previsto e danneggiare le esportazioni meno di quanto si creda". "Questa situazione - conclude - potrebbe riflettersi anche nel cambio eurodollaro, il cui obiettivo di ritornare sopra 1,20 è ormai vicino".