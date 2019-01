31 gennaio 2019- 13:46 Pil: tutti deputati Pd intervengono in aula alla Camera, 'situazione grave'

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "Dopo la richiesta al governo di riferire alla Camera sullo stato dell’economia italiana, tutti i deputati del Partito democratico stanno ora intervenendo in Aula per sottolineare la gravità della situazione del Paese, di cui l’Istat ha registrato in maniera definitiva lo stato di recessione. I parlamentari Dem evidenziano inoltre l’urgenza di un cambio di rotta dell’esecutivo e il varo di misure in grado di affrontare la grave emergenza”. Si legge in una nota il Gruppo Pd della Camera dei deputati, in relazione agli interventi in Aula sul tema di introdurre la possibilità di referendum anche su norme di Bilancio.