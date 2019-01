31 gennaio 2019- 12:05 Pil: Unc, Italia in recessione, ora rischio manovra correttiva

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "L'Italia è in recessione tecnica. E' ufficiale! Il dato è ben peggiore del -0,1% preventivato da alcuni. Ora il rischio di una manovra correttiva è dietro l'angolo". Ad affermarlo è Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori."Anche se ieri sia Conte che Tria hanno cercato di minimizzare l'effetto sui conti pubblici - sottolinea Dona-, è evidente che, anche se la colpa del risultato fosse della Cina e della Germania, come sostenuto dal Premier, le stime vanno comunque rifatte. Anche prendendo per buono l'impatto sul Pil dovuto alle misure contenute nella Legge di Bilancio, pari a 0,4 punti percentuali, è chiaro che, partendo da un dato inferiore per il 2018, il risultato cambia anche per il 2019. Forse le stime di crescita del Fmi e di Bankitalia, per entrambi +0,6%, sono pessimistiche, ma certo a fine anno il Pil non potrà salire dell'1 per cento" prosegue Dona."Di conseguenza vanno rivisti i rapporti tra deficit e Pil e tra debito e Pil che, alla luce dei dati di oggi, risultano sballati. Prima il Governo corregge il tiro, quindi, meglio è, altrimenti a fine anno la stangata sarà maggiore" conclude Dona.