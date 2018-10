22 ottobre 2018- 14:00 Pil: Upb, economia italiana perde colpi e cresce incertezza

Roma, 22 ott. (AdnKronos) - "L'economia italiana perde colpi e cresce l'incertezza". Così l'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) nella sua nota sulla congiuntura di ottobre evidenziando come in Italia "si avvertono segnali di rallentamento ciclico e si profila un progressivo indebolimento della ripresa. Una ripresa, sul futuro della quale pesa una crescente incertezza e incombono i forti rischi di peggioramento del quadro economico internazionale".Nella prima parte dell’anno l’attività economica, rileva Upb, "ha registrato un rallentamento, frutto di una battuta d'arresto degli scambi con l’estero, pure a fronte del marcato aumento degli investimenti. Le indicazioni congiunturali più recenti indicano che i segnali di rallentamento si sono consolidati, soprattutto nell’industria che dovrebbe essere rimasta pressoché stazionaria nel trimestre estivo. L’indice di diffusione Upb, che misura l’estensione della ripresa tra i vari settori manifatturieri, sta continuando a scendere e si colloca ora al di sotto della soglia del 50%". L’incertezza, sottolinea Upb, "comincia a pesare sulla fiducia di famiglie e imprese: l’indicatore Upb, pur mantenendosi su valori storicamente bassi, ha segnato in estate il secondo rialzo consecutivo, determinato prevalentemente dalle sotto-componenti dell’indice relative al settore dell’industria in senso stretto e dei servizi".