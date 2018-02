**PIL: VISCO, NETTA ACCELERAZIONE CRESCITA IN 2017 A 1,5%**

10 febbraio 2018- 11:42

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "In Italia il pil ha nettamente accelerato nel 2017. Secondo prime stime la crescita è salita dallo 0,9 per cento nel 2016 all’1,5 lo scorso anno". A indicarlo il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nel suo intervento al Forex in corso a Verona. "L’occupazione ha continuato ad aumentare (0,8 per cento nel 2017), mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 10,8 per cento in dicembre, il valore più basso dall’agosto del 2012 del 2017)", ha sottolineato.