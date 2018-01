PIL: VISCO, RIPRESA è PIù DI UNA SEMPLICE RISPOSTA CONGIUNTURALE

26 gennaio 2018- 18:03

venezia, 26 gen. (AdnKronos) - "E' molto difficile dire se questa ripresa sia strutturale o congiunturale. Sicuramente in buona parte noi beneficiamo di un tono migliore dell'economia mondiale e dell'economia europea ma in un certo senso siamo anche stati capaci di coglierla quando in passato non lo avevamo colto e questo significa che le riforme che sono state introdotte hanno aiutato". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco rispondendo alle domande dei giornalisti a margine del suo intervento alla Scuola per Librai di Venezia. "Ora bisogna proseguire su questo binario, e' un binario complesso che richiede approfondimento e non superficialita' - ha spiegato - Non ci sono risposte semplici o semplicistiche pero' a me sembra che ci sia in questo momento qualcosa in piu' di una semplice risposta ad una ripresa congiunturale anche se siamo agli inizi".