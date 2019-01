31 gennaio 2019- 18:29 Pil: Zingaretti a Conte, '3 proposte anti-recessione, governo cambi rotta'

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "Le chiedo di correggere la rotta e farlo presto. Perché lo spettro della recessione non è nei numeri di un trimestre, riguarda la vita, il lavoro, la dignità degli italiani. Basta propaganda, prima l’Italia, prima le persone”. Lo scrive Nicola Zingaretti in una lettera al premier Giuseppe Conte dopo "i pessimi dati sul prodotto interno lordo (Pil) pubblicati oggi dall’Istat" che "confermano il netto peggioramento dell’economia italiana, che ormai è entrata in recessione". Il presidente della regione Lazio suggerisce 3 proposte anti-recessione su tre punti: investimenti pubblici, incentivi per gli investimenti privati e infine "il lavoro, il grande assente della legge di bilancio, va riportato in cima tra le priorità del governo". Scrive Zingaretti rivolgendosi a Conte: "Mi auguro che la sua onestà intellettuale le consenta di non rigettare aprioristicamente queste proposte, che mi permetto di avanzare solo nell’esclusivo interesse del paese". "La politica economica del Governo -argomenta Zingaretti- è del tutto inadeguata per fronteggiare questo stato di cose. Da mesi sostengo che le misure adottate con la Legge di bilancio negano la realtà, illudono gli italiani e scaricano enormi costi sulle giovani generazioni. Ho più volte indicato una possibile strategia per aumentare la crescita dell’economia migliorandone la sostenibilità ambientale e sociale. È ciò che ho chiamato Economia Giusta".