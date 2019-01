31 gennaio 2019- 18:29 Pil: Zingaretti a Conte, '3 proposte anti-recessione, governo cambi rotta' (2)

(AdnKronos) - “In questa sede -prosegue Zingaretti nella lettera a Conte- le chiedo di agire subito. Il Governo deve cambiare rotta il prima possibile, avviando un confronto con le forze economiche e sociali per costruire un primo pacchetto di misure anti-recessione. Vorrei suggerire con spirito costruttivo alcune azioni, realizzabili senza significativi costi aggiuntivi per i conti pubblici. Primo. Gli investimenti pubblici sono la principale variabile su cui agire. Ad oggi sono 27 le grandi opere di importo superiore a 100 milioni di euro ferme in bilico o congelate, per un valore complessivo di 24,6 miliardi di euro"“Secondo. Bisogna rafforzare alcuni importanti incentivi per gli investimenti privati, ridimensionati dalla legge di bilancio da poco approvata".Ed infine: "Terzo. Il lavoro, il grande assente della legge di bilancio, va riportato in cima tra le priorità del governo. I dati Inps di novembre evidenziano un forte calo delle assunzioni, legato alla netta frenata di quelle a termine. È necessario rivedere alcune scelte del decreto Dignità, ripensare la cosiddetta Flat tax per i lavoratori autonomi e rendere più conveniente l’occupazione stabile se si vuole evitare il crollo delle assunzioni di dipendenti e un boom di lavoratori precari con finte partite Iva". Quanto a quota 100 osserva: "Quest’ultima misura, molto costosa e penalizzante per le donne e per i lavoratori con carriere fragili e discontinue, dovrebbe essere quanto meno orientata a favorire il più possibile un reale ricambio occupazionale, prevedendo corsie preferenziali e incentivi per le aziende che assumeranno nuovi lavoratori in sostituzione di chi andrà in pensione con Quota 100. Cosa per nulla scontata, con una congiuntura economica in netto peggioramento. Circostanze che mi rendono molto dubbioso sulla reale efficacia di questo provvedimento. Le azioni che ho proposto, spostando risorse su investimenti e lavoro, aiuterebbero a contrastare una recessione altrimenti lasciata libera di dispiegarsi da una manovra di bilancio largamente inefficace (se non controproducente)".