5 febbraio 2019- 17:45 Pil: Zobele (Confindustria Trento), governo riapra cantieri o sarà crisi

Milano, 5 feb. (AdnKronos) - Passare dal dire al fare o meglio smetterla di dire sempre no. E' questo l'invito che Enrico Zobele, presidente di Confindustria Trento, rivolge al governo gialloverde guidato da Giuseppe Conte. I dati economici mostrano un rallentamento, "speriamo si tratti di una recessione tecnica, ma - spiega in un'intervista all'Adnkronos - gli scenari non sono positivi se guardiamo all'Italia e al contesto internazionale: dal caso Brexit, alla frenata della Germania, fino alla guerra dei dazi tra Usa e Cina". Per Zobele che rappresenta un sistema di circa 600 aziende con 30.000 addetti, "E' ora di passare assolutamente dal dire al fare. Bisogna far ripartire le infrastrutture, opere necessarie non solo per garantire efficienza al Paese, ma anche per consentire la ripresa sul fronte del lavoro". Sul territorio è il tunnel del Brennero l'opera "più importante" con costi stimati di quasi 8,4 miliardi di euro - ripartiti tra Unione Europa, Austria e Italia - e un progetto complesso che a regime potrebbe vedere impiegati circa mille lavoratori.