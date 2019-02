5 febbraio 2019- 17:45 Pil: Zobele (Confindustria Trento), governo riapra cantieri o sarà crisi (2)

(AdnKronos) - Una 'rivoluzione' frenata dall'incertezza del "governo del no a tutti i livelli. Non so dire se sono più deluso da Lega o Movimento Cinquestelle, la verità è che un matrimonio contro natura. Se spero che la presenza di Salvini a Chiomonte servirà per sbloccare i cantieri, nemmeno una crisi del governo mi spaventerebbe visto che le ultime misure della manovra non hanno tenuto conto delle esigenze degli imprenditori. "Poco efficaci gli aiuti sul fronte Industria 4.0 e politica degli sgravi, la flat tax ha effetti negativi e il decreto dignità crea più lavoro interinale. Dubito molto che Quota 100 porterà a un numero di ingressi superiori alle uscite", evidenzia Zobele. "Occorre che l'esecutivo guardi alle imprese e non solo al cosiddetto welfare con il Reddito di cittadinanza o Quota 100. Conte ripete che sarà un anno bellissimo, ma se prosegue così non so neppure se arriva a dicembre con il suo governo. Siamo pronti al dialogo, ma finora la disponibilità dell'esecutivo non c'è stata. Ora la crisi in Italia è come un raffreddore, ma se non si interviene subito - conclude il presidente di Confindustria Trento - dovremmo ricorrere a cure dolorose".