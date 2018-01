PININFARINA: NASCE PININFARINA SEGNO PER SVILUPPARE SETTORE STATIONERY (2)

26 gennaio 2018- 17:31

(AdnKronos) - Il progetto Signature si pone come laboratorio di sviluppo delle eccellenze, unendo sotto il progetto Pininfarina Segno gli oggetti nati dal design Pininfarina ed una selezione di brand del design Made in Italy, quali Forever, che si sono distinti per innovazione, creatività e visioni coerenti con i valori Pininfarina, meritando visibilità e diffusione.Il progetto Pininfarina Segno rappresenta un percorso unico nel suo genere che si pone l’obiettivo di creare esperienze e scenari di scrittura nuovi ed inediti in termini di tecnologie, materiali e modalità d’uso. Un nuovo capitolo di una storia nata nel 1930.Tutte le creazioni Pininfarina Segno sono esposte a Paperworld, principale fiera europea dello stationery in programma a Francoforte dal 27 al 30 gennaio.