PIOGGE LAMPO IN ARRIVO

3 ottobre 2017- 11:07

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - Instabilità localizzata, per oggi e domani, in contesto che vedrà tempo in prevalenza asciutto e anche soleggiato. La redazione di iLMeteo.it comunica, per oggi, una nuvolosità più intensa e compatta sulla Sicilia, dove arriveranno rovesci e temporali diffusi, in qualche caso forti sui settori orientali, Ragusano, Siracusano, Catanese, anche con nubifragi lampo. Calo termico generale di 4/5° nel weekend.Nubi e piogge diffuse sulle Alpi, localmente sul Triveneto, qualche pioggia debole sulla Liguria e sull'alta Toscana. In serata, rovesci veloci anche sulla Romagna, specie settori costieri. Più sole altrove. Per domani e giovedì, le nubi e le piogge insisteranno soltanto sulla Sicilia, localmente sulla Calabria, Liguria, alta Toscana e Friuli Venezia Giulia. Prevarrà il tempo asciutto e ampiamente soleggiato sul resto del Paese. Ma un peggioramento del tempo è atteso a seguire. Antonio Sanò, il direttore e fondatore del sito iLMeteo.it, comunica, che "nel corso di venerdì, una veloce perturbazione da Nord raggiungerà l'Italia. Inizialmente, nubi al Centro, sull'alto Adriatico, basso Tirreno, con rovesci sparsi, magari già qualche temporale su alto Adriatico. Nel pomeriggio-sera di venerdì, il tempo peggiorerà in maniera più consistente sulle pianure centro orientali del Nord, basso Veneto, Sudest Lombardia, Centroest Emilia-Romagna e poi su tutto il Centro, con rovesci e temporali diffusi". Sempre il direttore Sanò, sottolinea "la possibilità di fenomeni forti o violenti, venerdì pomeriggio-sera, su Romagna, Umbria e soprattutto su Marche e Abruzzo. Nubi e piogge più deboli e sparse anche sulla Campania, localmente sulla Calabria tirrenica. Calo termico sensibile su Alpi di confine, con addensamenti e primi fiocchi a 1200 metri. Tempo migliore altrove. Graduale miglioramento nel weekend, con sole prevalente, salvo ancora sabato qualche rovescio su medio-basso Adriatico e sulla Sicilia. Possibile nuovo peggioramento per lunedì, soprattutto al Centro. Calo termico generale di 4/5° nel weekend".